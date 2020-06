Chovatel byl obžalován z ublížení na zdraví z nedbalosti a v úterý stanul před klatovským soudem.

Incident se odehrál vloni 30. dubna. „Na chalupu jsme přijeli okolo 15. hodiny. Manžel šel pomoci se stavěním májky, já tam později nesla půllitry, aby chlapi nemuseli pít pivo z kelímků. Cestou jsem potkala Petra Mišáka. Pozdravili jsme se a v tom se ze vrat vyřítil jeho pes. Myslela jsem, že běží za ním, on se ale najednou stočil a zakousl se mi do lýtka,“ uvedla Martina S. Dodala, že Mišák psa poté ihned odvedl a nabídl jí ošetření. Protože nekrvácela, odmítla to a šla domů. „Cestou mi ale začala téct krev a doma jsem omdlela,“ řekla s tím, že pak přivolala manžela, který ji odvezl do sušické nemocnice, kde ji ošetřili. Podle lékařské zprávy měla na noze dvě centimetrové jamky, hluboké 3 až 4 cm. „Nemohla jsem s tím dva měsíce chodit do práce, byla jsem na neschopnosti,“ řekla soudu Martina S.

„Fena je chovná, v té době měla štěňata. Poškozená se dostala do jejího teritoria. Zapomněl jsem branku zavřít. Byla to nešťastná náhoda,“ řekl soudu Mišák, který odmítl tvrzení poškozené či vyjádření starosty, že s jeho psy jsou opakovaně problémy. „Moji psi nikde nepobíhají. Na starostu jsem podal trestní oznámení,“ řekl Mišák, který nakonec připustil, že nějaké problémy byly. Šlo ale podle něj o nešťastné náhody, kdy například jeho žena při venčení upadla, Azra jí utekla a napadla jiného psa. Zpochybnil i zprávu lékaře o hloubce rány na lýtku. „Tygry nechovám," řekl.

Soud bude pokračovat výslechy dalších svědků včetně znalce. Je jich tolik, že se budou konat nejméně další dvě líčení. Obžalovanému hrozí až rok vězení.