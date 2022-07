Bartička soudu řekl, že má od mládí problémy s alkoholem a drogami. Kouřil marihuanu, má zkušenosti s LSD či lysohlávkami, bral i pervitin. Zhruba od 16 let pije, od 20 let pak dle svých slov denně. „Bez alkoholu a drog mě nebavil život, cítil jsem v sobě prázdnotu,“ řekl s tím, že do doby před třemi lety, kdy skončil v nemocnici se slinivkou, pil denně tvrdý alkohol ve velkém množství. Po návratu domů z nemocnice začal zase pít, ovšem „jen“ pivo. Jenže denně a zase často až do němoty. „Kombinoval jsem ho s pervitinem, protože po něm nemám žízeň,“ vysvětloval. V osudný únorový den také popíjel a pak se vypravil k sousedce, s níž chtěl probrat pojistnou událost, kdy mu v jejich vesničce na jihu Plzeňska sjelo auto z kopce a nabouralo jí plot. Seděl u ní, popíjel, povídali si. Pak přišel náhlý útok na ženu, s níž měl podle svých i jejích slov dobré vztahy, ač ji předtím párkrát okradl.

Chce se léčit

„Najednou vyskočil. Klečel nade mnou a škrtil mě. Říkal, že se rozhodl, že mě uškrtí, protože mám chalupu, vnoučka. Že mi zbývá pět minut. Pořád mě tisknul. Já mu rukama odtahovala prsty a on mě chvílemi nechal nadechnout. Pak řekl, že mám poslední minutu. Byla jsem zoufalá, říkala mu o vnoučkovi, ptala se, zda chce peníze, sex, na nic nereagoval. Pak řekl, že čas uplynul,“ líčila žena s tím, že pak ztratila vědomí. Když se probrala, byl už Bartička pryč. Ten soudu útok přiznal. „Vybavuji si, že ji držím pod krkem a křičím, že ji zabiju. Ale zabít jsem ji nechtěl, nikdy bych jí neublížil,“ prohlásil obžalovaný s tím, že když ho kousla do prstu, tak ji nechal a odešel. Podle obžaloby ji ale pustil až poté, co si myslel, že je mrtvá. Pak šel domů, zavolal na linku 158 a oznámil, že ji zabil. U soudu řekl, že za jeho činem může být pomsta astrálních bytostí, které krátce předtím urazil.

Podle soudního lékaře ženu skutečně zabít mohl, hrozila zástava srdce.

Líčení bude pokračovat příští měsíc. Státní zástupkyně Věra Brázdová v obžalobě navrhla Bartičkovi v případě uznání viny uložit za pokus vraždy trest odnětí svobody v trvání 8 až 8,5 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou a protialkoholní a protitoxikomanické ochranné léčení v ústavní formě. S léčením muž souhlasí. „To je dobrý nápad, rád se mu podrobím,“ řekl s tím, že teď se cítí dobře, když už půl roku nepije, neboť ve vazbě to nejde.