Jan S. špatně slyší i vidí, je diabetik, ke Krajskému soudu v Plzni se přišoural o hůlce. Vypadá mnohem starší než na svých 54 let.

Jan S. u Krajského soudu v Plzni. | Foto: Deník/Milan Kilián

Jen málokoho by napadlo, že právě on je sexuální predátor, jenž znásilňoval dvě dívky, které mu byly sousedy z jednoho západočeského městečka svěřeny na hlídání. Podle obžaloby s tím začal, když školačkám bylo pouhých sedm a jedenáct let, a trvalo to roky. Muž, kterého chce státní zástupce poslat na roky za mříže, ale vinu popírá.