Matka si užívala sexu, její děti trpěly doma hlady

Zatímco jejich matka (35) odjela na několik dní z domova a užívala si sexuálních radovánek, byly tři sestry ve věku ve věku 11 až 15 let samy doma na ubytovně v Horažďovicích. Nechodily do školy, neměly doma jídlo ani peníze. Měly hlad a byly vděčné za každou trochu jídla, co jim dali sousedé.

Ubytovna v Horažďovicích, kde matka nechávala děti o hladu. Musely se spoléhat na dobrotu sousedů včetně Heleny Matějcové. | Foto: Deník / Milan Kilián