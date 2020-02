Zpovídat se musí i z týrání své manželky. Obžalobu však rázně odmítá a tvrdí, že s ženou měli láskyplný vztah a s nevlastní dcerou dokonce letitý milostný vztah.

Podle obžaloby vše začalo v roce 1999 na dovolené ve Španělsku, kde muž formou hry přiměl nevlastní dceru, aby mu v bazénu vytahovala z plavek míček. Na další dovolené už vyžadoval, aby mu sahala na ztopořený penis, při uspávání ji hladil po celém těle a učil líbat. Jakmile bylo dívce 16 let, začal ji přemlouvat k pohlavnímu styku. „První pohlavní styk jsme měli v den jejích osmnáctin a společně jsme to plánovali,“ tvrdil u soudu M. H.

Dle obžaloby se vše stupňovalo a pohlavní styk měl vyžadovat pravidelně. Zakazoval jí kamarády, kroužky, fyzicky ji napadal, smýkal s ní po podlaze, tahal ji za vlasy a bil hranou ruky či pěstí. Vulgárně jí nadával, dokonce s ní měl praštit o zem. To je jen část toho, co měl dívce provádět. „Nikdy jsem jí nic takového nedělal. Nadávky v afektu padly,“ uvedl M. H.

Matku podle obžaloby týral nejméně od roku 2001. Choval se k ní majetnicky, nesměla se rovněž s nikým stýkat, křičel na ni, strkal do ní a bil ji. Jednou jí zlomil malíček u ruky. Jindy jí škrtil a s nožem v ruce jí vyhrožoval usmrcením. Ona ani její dcera neměly přístup k financím.

Poslední útok byl vloni 14. srpna, kdy měl křičet, do žen strkat a opakovaně je bít PET lahví.

M. H. u soudu popřel, že by ženy týral. Tvrdil, že v rodině měli spokojený vztah. „Manželku jsem ze začátku miloval, pak jsem se ale zamiloval do její dcery, která je mi věkově bližší – je jen o osm let mladší a manželka o 17 let starší. Zamilovali jsme se do sebe, ale museli jsme náš vztah tajit před její matkou i veřejností, což bylo hodně těžké. Plánovali jsme i rodinu, měli jsme už i dvě vymyšlená jména pro děti,“ řekl u soudu obžalovaný. Zároveň přiznal, že o tom, jak by jejich soužití dál pokračovalo, zatím nepřemýšlel. Dokonce prý ani potom, co se o jeho vztahu s dcerou manželka dozvěděla. Žena prý na něj po zjištění nijak nekřičela ani ho nechtěla vyhodit.

U soudu měla vypovídat nevlastní dcera, ale nedostavila se s omluvou, že je stále ve špatném psychickém a fyzickém stavu.

Líčení bude pokračovat 12. března.