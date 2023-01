"Zahájili trestní stíhání čtyřiašedesátiletého muže, kterého obvinili ze spáchání z pokračujícího zločinu podvod. Toho se dopustil jako jednatel a jediný společník firmy, když vylákal pohonné hmoty u podnikající fyzické osoby, aniž by za ně zaplatil. Nejprve však jednal tak, aby získal důvěru, a předstíral finanční solventnost. Poté objednal 272 tisíc litrů motorové nafty, která byla dovezena a přečerpána do nádrží čerpací stanice na Rokycansku, kterou si předtím pronajal," uvedla k věci policejní mluvčí Dagmar Brožová a dodala, že faktury vystavené k objednávkám nafty ve lhůtách splatnosti ani nikdy později neuhradil, čímž se obohatil o 7 600 000 korun.

Poté zloděj nafty odcestoval do zahraničí. Krajští kriminalisté se pokoušeli několik let zajistit obviněného pro účely trestního řízení. "V průběhu prověřování kriminalisté zjistili, že se muž zdržuje na území Kostariky. Vyhlásili pátrání a soud vydal Evropský zatýkací rozkaz. V červnu 2022 byl na základě žádosti českých justičních orgánů zadržen kostarickou policejní složkou, umístěn do vazby a na základě extradice předán českým orgánům," dále sdělila mluvčí.

Po osmi měsících ve vazbě v Kostarice byl předán českým policistům, na letišti v Praze byl poté zadržen a umístěn do policejní cely. Krajští kriminalisté poté státnímu zástupci podali podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Rokycanský soud akceptoval návrh státního zástupce, a tak byl obviněný převezen do vazební věznice. Za to, že svým jednáním způsobil značnou škodu, hrozí mu trest odnětí svobody na dva roky až osm let.