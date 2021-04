Z týrání zvířat obvinila policie Martina Š. (26) z Plzně, který měl vloni jako student tamní lékařské fakulty na svém čtyřletém Jack Rusell teriérovi jménem Artuš dělat různé lékařské pokusy, které zvíře přivedly na pokraj smrti. „V případě prokázání viny mu hrozí až šest let ve vězení,“ uvedla ve středu policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Veterinářka Markéta Janoušková ošetřuje čtyřletého týraného Jack Rusell teriéra na veterinární klinice v Kleisslově ulici na Roudné. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Případ vyšel najevo vloni v červenci. Jak tehdy Deník informoval, psovi zachránil život mladíkův otec, známý plzeňský lékař, který kvůli stavu zvířete kontaktoval plzeňskou veterinární kliniku. „Artuš se k nám dostal zhruba před čtrnácti dny po domluvě s otcem majitele, který se už nechtěl koukat na to, jak pes vypadá. Do ordinace ho přivedli úplně apatického, hubeného, se zlomenou stehenní kostí na zadní noze a s nekrózami, které měl za krkem a na zádech. Má také defekt rohovky a při příjmu měl oko úplně modré, to už se ale dnes dobře hojí," popsala tehdy Deníku veterinářka Markéta Janoušková z plzeňské veterinární kliniky Kleisslova. Veterináři museli Artušovi nohu znovu zlomit a operovat. „Když jsme ho přispávali na operaci, našli jsme ještě další nekrózy na stehnech,“ dodala lékařka s tím, že se s podobným případem ještě nesetkala.