Wächter si podle obžaloby, která zazněla u Krajského soudu v Plzni, koncem roku 2019 objednal prostřednictvím České pošty revolver, za který ale neměl v úmyslu zaplatit. Vymyslel si proto jméno i adresu a vše si nechal poslat na místo, aby mohl i se zbraní snadno utéci. Když zjistil, že mu revolver přivezl bývalý spolužák Lukáš (21), který ho poznal, nezaváhal a zaútočil sekerou, již měl schovanou pod bundou. „Otočil jsem se a viděl ho, jak mi míří sekerou na hlavu. Pak přišla rána. Bylo to hrozně rychlé,“ líčil Lukáš. Dodal, že se probral na zemi. „Viděl jsem, jak se napřahuje. Ptal jsem se ho, proč to dělá, ale mlčel. Snažil jsem se ho kopnout, ale minul jsem. Pak jsem se kryl rukou,“ líčil doručovatel. V tu chvíli mu zřejmě zachránila život jeho tehdejší přítelkyně Kateřina, která do té doby seděla v autě a která mu běžela na pomoc. „Ten muž stál nad Lukášem a měl napřaženo. Křikla jsem na něj, viděla jsem úder sekerou. On se na mě pak chvíli díval, poté se ke mně rozběhl a beze slova mě srazil k zemi. Napřáhl se a pak už si nic nepamatuji,“ řekla Kateřina. Později se zjistilo, že jí útočník zasadil sekerou čtyři rány do obličeje a temene hlavy. Život jí zachránila zimní kapuce, stejně jako Lukášovi čepice. Oboje zmírnilo rány, oba napadení ale mají doživotní následky.