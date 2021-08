Jedenačtyřicetiletý muž, který v červenci hodil vidle po dvouměsíčním štěněti a zranil ho, nebude nijak potrestán. Deníku to potvrdila šéfka klatovských okresních státních zástupců Jiřina Vítovcová.

Nešlo o první napadení rodiny psem

Incident se odehrál v malé vesničce na Klatovsku. Muž policistům řekl, že zrovna krmil dobytek na svém hospodářství, když slyšel křik své dcerky a slyšel také psa, jak na ni štěká. „Vyběhl ze vrat s vidlemi v ruce a viděl psa problematické rodiny, žijící v sousedství. Zrovna probíhal kolem něj. Ve vzteku po něm hodil vidle, které štěně zasáhly do zadní nohy. Zraněný pes poté utekl,“ řekl Deníku zdroj obeznámený s vyšetřováním, podle něhož hospodář dále uvedl, že byl rozčilený, neboť to nebylo poprvé, co pes napadl někoho z rodiny. Hájil se tím, že psa zranit nechtěl, snažil se ho jen odehnat. Všeho litoval a uhradil veškeré léčebné výlohy, neboť zvíře muselo být ošetřeno veterinářem.