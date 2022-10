„Nejméně v období od listopadu 2020 do 14. června 2021 v Mariánských Lázních si opakovaně opatřoval balení léků, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, a tyto léky poskytoval dalším osobám,“ řekl v obžalobě státní zástupce Jakub

Kubias s tím, že Ročák nebyl k ničemu takovému oprávněn a jednal tak v rozporu se zákony. „V nezjištěném počtu případů nabídl, prodal, případně směnil za jiné věci svému bratrovi nezjištěné množství fentanylových náplastí a balení léků Valoron a Diazepam… Přičemž muž po užití obviněným poskytnuté fentanylové náplasti dne 14. června 2021 zemřel,“ doplnil Kubias. Dodal, že Ročák dále prodal jednomu zájemci jedno balení léku Tramal za částku 500 Kč.

Invalidní důlchodce Ročák, který byl už 24x soudně trestán, před soudem odmítl vypovídat s tím, že je ochoten maximálně odpovídat na otázky své obhájkyně. „S obžalobou rezolutně nesouhlasím,“ prohlásil. Vše je podle něj komplot romské rodiny, která proti němu vypovídá, neboť jí bránil v tom, aby zneužívala dobroty jeho bratra. „On jako řidič vydělával 50 až 60 tisíc měsíčně. Ale nezbylo mu nic. Oni ho okrádali, prodávali mu předražené drogy, ukazovali mu malé holky, aby z něj dostali peníze,“ tvrdil Ročák. Odmítl, že by sám svému dvojčeti jakékoli léčivo dával či prodával. „Ale asi dva týdny před tím, než brácha umřel, byl u mě s kamarádem, a po jejich odchodu jsem zjistil, že mi zmizely náplasti, Tramal či Diazepam,“ řekl.

Případem se původně zabýval Okresní soud v Chebu, ale podle Vrchního soudu v Praze není vyloučena přísnější právní kvalifikace, neboť muž mohl způsobit smrt svého bratra, a tak byla věc delegována ke krajskému soudu. Státní zastupitelství věc zatím žaluje s mírnější kvalifikací, Ročákovi by tak hrozilo maximálně pět let vězení. Pokud by se ale senát ztotožnil s názorem Vrchního soudu, mohl by jít za mříže na deset až osmnáct let.

Líčení bude pokračovat v říjnu výslechy svědků a znalců.