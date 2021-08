„Zveřejněné zvukové i obrazové záznamy pořízené obviněným jsou způsobilé způsobit nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva tím, že rozšiřují poplašnou zprávu o interním chodu na pracovišti ve zdravotnickém zařízení. Dále svým jednáním měl muž způsobit újmu na dobrém jménu lékařského personálu. Takového jednání se dopustil za situace, kdy byl usnesením vlády České republiky vyhlášen pro území České republiky nouzový stav,“ uvedla k obvinění policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Muž natočil video v době uzavření zdravotnických zařízení kvůli covidu, kdy mu Fakultní nemocnice povolila, jako osobě velmi blízké, aby navštívil svoji velmi vážně nemocnou matku právě na covidovém oddělení. Hlávka přitom nahrával personál i pacienty, a to bez jejich vědomí i souhlasu. Nahrávky následně sestříhal a zveřejnil. „Vidíte všude ty mrtvé na chodbách? Ta lůžka na chodbách?“ ptal se na videu ironicky při cestě za matkou. Ve svých vyjádřeních pak přitvrzoval. „Vyloženě čekají, až bude někdo umírat a pak vás tam milostivě pustí, abyste se mohli rozloučit. Oni to mají jako národní sport,“ říkal na záznamu, kde opakuje, že dovnitř by se nikdy nedostal, kdyby jeho matka neumírala. Lékaře se snažil přesvědčit, aby ženě podali jiné léky, než nasadili. Jejich argumenty, že to nelze, nebral v potaz. „Oni ti to nedají, radši nechají lidi umřít,“ pronášel ve videu, které vzbudilo hodně emocí.

Rozhořčení tehdy video vyvolalo nejen ve Fakultní nemocnici, ale i v jiných zdravotnických zařízeních. „Pan Pavel Hlávka šíří nepravdivý údaj o zabíjení nemocných, což může značnou měrou ohrozit vážnost Fakultní nemocnice Plzeň u občanů. Ve videu několikrát obvinil zaměstnance FN Plzeň z trestných činů. Svými nepravdivými výroky mohl úmyslně způsobit nebezpečí vážného znepokojení části obyvatelstva,“ uvedl v březnu na adresu Hlávky ředitel FN Plzeň Václav Šimánek. Nemocnice pak bezprostředně reagovala podáním trestního oznámení, které teď vyústilo v obvinění.