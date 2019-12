Z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky se bude zpovídat pětatřicetiletý muž ze Zbirožska.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

Po konzumaci alkoholu usedl do Renaultu Megane a z Podmokel chtěl dojet do nedaleké obce, kde bydlí. V Mlečicích se za ním rozjela policejní hlídka a začala honička. Vyvrcholila havárii renaultu, který skončil mimo vozovku. Šofér nadýchal dvě promile a při opakované zkoušce to bylo ještě víc.