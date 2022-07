Jak zaznělo v obžalobě, kromě již zmíněného názoru u dítěte s covidem Jungmann komentoval příspěvek o očkování „Jak je ta depopulalizační vakcína nastavená, jsou to ty dva roky? Kdy potom každý zemře?“. U příspěvku, kde si lékař posteskl, že umírají i mladí lidé a oni s tím nemohou nic dělat, napsal: „Já si myslím, že je schválně nějak zabíjíte, abyste měli čísla. Určitě jim dáte něco do pití, nebo nějaký jed místo léků.“ Všechny články přitom sdíleli další uživatelé sociální sítě, v jednom případě jich bylo přes čtyři sta. „Úmyslně způsobil nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřoval poplašnou zprávu, která je nepravdivá, takový čin spáchal za jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně.

Jungmann, který několikrát nedokázal zadržet pláč, se během své výpovědi u soudu hájil tím, že odmala trpěl depresemi a úzkostmi, a když přišel covid, situaci neunesl. Nedokázal se podle svých slov vyrovnat se zákazy, s nošením roušek, které považoval za ponižující, či s tím, že vláda nedodržovala sliby ohledně ukončení lockdownů. „V dubnu 2020 jsem skončil v práci, kde jsem dělal elektrikáře, a šel na nemocenskou, kde jsem byl až do května 2021. Dlouho jsem jen ležel v posteli a vídal pouze své rodiče, až později jsem začal aspoň chodit se psem,“ tvrdil soudu Jungmann s tím, že čas věnoval procházení internetu a čtení článků o covidu. „Byl jsem úplně v koncích, mimo realitu. Už jsem nevěděl, co je pravda a co není, čemu mám věřit,“ řekl.

Začal hodně diskutovat na sociálních sítích, kde psal komentáře kritizující očkování, testování, opatření a podobně. V přestupkovém řízení dostal tisícikorunovou pokutu za to, že vyzýval k pogromu na nosiče roušek nebo za názory, že se odmítá stýkat s očkovanými, že se bude vídat jen se sobě rovnými. Za útoky na nemocnici pak byl rovnou postaven před soud. „Promítal jsem tam jen to, co jsem četl. Bylo to určeno na světovládce, ne na nemocnici,“ hájil se.

Státní zástupkyně Jungmannovi, jemuž za zločin šíření poplašné zprávy hrozilo až osm let vězení, neboť ho spáchal za nouzového stavu, navrhla dvouletý trest, odložený na stejně dlouhou zkušební dobu. Jungmannova obhájkyně žádala zproštění obžaloby, mimo jiné kvůli jeho zdravotním problémům. Podle soudní znalkyně z oboru psychiatrie ale Jungmann netrpí duševní poruchou a byl schopen rozpoznat nebezpečnost svého jednání pro společnost.

Soudce Josef Prach ve zdůvodnění rozhodnutí uvedl, že senát muži nedokázal, že by svými výroky mohl způsobit nebezpečí vážného znepokojení obyvatelstva. „Jeho příspěvky jsou natolik absurdní a odtržené od reality, že nejsou schopny toto způsobit,“ vysvětlil Prach s tím, že senát se shodl na tom, že skutek není trestným činem a obžaloby ho proto zprostil. Verdikt není pravomocný.