U soudu tvrdil, že ona za nic nemůže, že si na nůž v její ruce naběhl sám. Teď ale jejich láska projde pořádnou zkouškou – Krajský soud v Plzni Adrianu Šotíkovou (49) poslal za pokus vraždy na více než osm let do vězení.

Slovenka Šotíková a Lukáš S. jsou životní partneři už několik let. Jejich soužití na jedné z plzeňských ubytoven ale nebylo bez idylky. Zejména když se oba napili. Lukáš S. policistům řekl, že občas si navzájem nafackovali. Přiznal, že jednou napadl družku tak, že potřebovala lékařské ošetření. „Bylo to v deliriu, létala tam láhev od piva,“ připustil. Konflikty vyvrcholily letos 31. ledna. Tehdy oba přišli z noční. Lukáš S. skočil nakoupit a dopoledne začali na pokoji ubytovny popíjet. Spolu se sousedem si dopřávali pivo, víno i vodku. Odpoledne host odešel, oni se začali hádat. „Stoupla jsem si ke stolu a čistila kedlubnu. Hádali jsme se dál a on ke mně přišel a dal mi dvě rány. Začala mi téct krev z nosu a kapat na tričko,“ líčila u Krajského soudu v Plzni Šotíková. Podle obžaloby pak na druha zaútočila velkým kuchyňským nožem o délce 32 cm. „Jedenkrát v úmyslu usmrtit bodla Lukáše S. do břicha. Když nůž vytahovala, pronesla „to bylo naposledy, co jsi mi praštil“,“ uvedl v obžalobě státní zástupce.

Muž utrpěl velmi vážné zranění. Nůž zasáhl játra a slinivku, zraněný ztratil celkem zhruba tři litry krve. „Musela být provedena urgentní, život zachraňující operace,“ popsal soudní znalec.

Žena u soudu vinu odmítla. Tvrdila, že šlo o nešťastnou náhodu. Lukáš S. ji svou výpovědí podpořil. U soudu sice odmítl vypovídat, ve výpovědi na policii, která byla přečtena, ale tvrdil, že si sám na nůž naběhl. To však soudní znalec vyvrátil.

Deníku Lukáš S. řekl, že ženě odpustil a chce s ní být i nadále. Teď ale hrozí, že ji roky neuvidí.

Soud totiž Šotíkovou, které za pokus vraždy hrozilo odnětí svobody na deset až osmnáct let, poslal na 8,5 roku do věznice s ostrahou. Zároveň musí zdravotní pojišťovně za léčbu Lukáše S. zaplatit bezmála půl milionu korun. Trest pod hranicí trestní sazby předsedkyně senátu Helena Przybylová odůvodnila mimo jiné okolnostmi případu či tím, že obžalovaná má čistý trestní rejstřík. Šotíková ale přesto s verdiktem nesouhlasila, na místě se odvolala. Rozhodující slovo tak bude mít Vrchní soud Praha.