Ztratily se od 27. do 29. prosince v Břasích, kde zloděj vnikl na oplocený pozemek u domu a pak do hospodářského stavení. Odvezl si motocykly značky Jawa 250, Jawa 350 a také odložený motor. Podle vyjádření majitele domu vznikla hmotná škoda ve výši 100 tisíc korun.

HRÁDEK - Pionýrští vedoucí z hrádecké skupiny pořádají silvestrovské rozloučení u táboráku pro veřejnost dnes od 14 do 16 hodin. K chatkám na okraji města jsou zvaní dospělí i děti, nejlépe s občerstvením podle vlastní chuti. A důležitým vybavením budou prskavky, neboť závěr setkání patří miniaturnímu ohňostroji. Před odchodem si účastníci popřejí zdraví a štěstí do roku 2022!

Kromě toho pionýři v Hrádku uspořádali veřejnou sbírku hygienických potřeb pro maminky s dětmi z Domu sv. Zdislavy v Plzni. Letos poslali pod vánoční stromeček, třináct velkých pytlů materiálu. Sbírat pomáhali děti, občané i některé spolky. Kluci a děvčata z nejmladších oddílů kromě toho poslali vánoční přáníčka a dárky obyvatelům Pečovatelského domu v Hrádku a zařízení Harmonie Mirošov.

V kraji se zvýší ceny vody i tepla

ROKYCANY - Spíše scéna, vystřižená do silvestrovského vydání jako legrace, leč je to skutečnost. Slaměná postava Ježíška z betléma na Masarykově náměstí zmizela letos třikrát. Poprvé se tak stalo těsně před svátky, ale zloděj ho vrátil. Pak se neznámý šprýmař odhodlal k přemístění symbolu do rohu ohrady. Potřetí se Ježíšek ztratil v noci na včerejšek. Strážníci díky kamerovému systému poznali, že ho sebral problémový muž z Holoubkova. Vypátrali ho a dozvěděli se, že Ježíšek skončil v kontejneru na plast. Tam ho našli a vrátili zpět na své místo. Snad už naposledy…

RAKOVÁ - Už dnes po sedmnácté hodině se rozzáří nebe nad Rakovou při silvestrovském ohňostroji. Musí s tím počítat i majitelé domácích mazlíčků.

Zítřejší dopoledne je ve znamení výstupu na Kotel. Sraz je v 10 hodin na návsi.