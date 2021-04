Zajet si pro cigarety do Čech se tento týden nevyplatilo trojici z Německa.

Bavorská policie. Ilustrační foto | Foto: CC BY-SA 4.0: Allegutennamen/wikimedia.org

Jak informoval německý deník PNP, dva muže a ženu ve věku od 50 do 67 let, žijící v oblasti Deggendorfu, zastavila pohraniční policie, když jeli v autě z Bayerisch Eisensteinu směrem na Zwiesel. Trojice doznala, že byla v České republice, aby si nakoupila levné cigarety. Všichni museli do karantény a příslušné úřady byly navíc informovány o jejich prohřešku, takže se nevyhnou postihu.