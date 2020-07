Podle informací Deníku tvrdí, že nepřišel zabít svého bývalého zaměstnavatele, ale chtěl před ním demonstrativně spáchat sebevraždu.

ÚTOČIL ZEZADU

„Případ jsme již uzavřeli,“ potvrdila Deníku krajská policejní mluvčí Pavla Burešová. Ve věci již byla podána obžaloba ke Krajskému soudu v Plzni.

Roman V. byl zaměstnancem Jiřího Žabky, pak se s ním ale firma musela rozloučit. „Byl velmi problémový. Když nastoupil, byl vlastně bezdomovec. Bydlel nejprve ve svém autě, pak v kamionu. Pak ale přišel o papíry, protože nesmyslně riskoval na silnici, a musel skončit,“ řekl Deníku jeden ze zaměstnanců firmy. Roman V. pak marně hledal práci. V osudný den, 29. ledna, se ráno doma v Klatovech vyzbrojil velkým nožem a na svého bývalého šéfa si počíhal na benzince, která sousedí s firmou. Vypil jedno pivo, pak se příjezdu Jiřího Žabky dočkal. Když podnikatel vystoupil z auta, zaútočil na něj zezadu a několikrát ho bodl. Na místě ho usmrtil. Utéci vrah nemohl, na místě ho zadrželi pracovníci autodopravy.

TVRDÍ, ŽE BYL ZOUFALÝ

Roman V. zpočátku odmítal s policií komunikovat, později se ale podle zdroje Deníku, který je obeznámen s vyšetřováním, přece jen rozmluvil. Tvrdil, že poté, co z firmy musel odejít, nemohl najít práci. Byl úplně zoufalý, nevěděl, co má dělat, zvažoval sebevraždu. „Při výslechu uvedl, že onoho 29. ledna čekal na pana Žabku z důvodu, že se chtěl před ním bodnout nožem, aby měl dotyčný výčitky svědomí. Proč nakonec pobodal místo sebe svého bývalého zaměstnavatele, vysvětlit nedokázal. Tvrdil, že si nepamatuje, co se přesně stalo,“ uvedl zdroj. Dodal, že Roman V. popřel, že by své bývalé manželce zapálil auta, z čehož byl také podezřelý.

Právě žena, s níž má Roman V. tři děti, řekla Deníku, že ji nepřekvapuje, že spáchal vraždu. „Manželství s ním, to byla otročina. Byl strašně zlý. Do dětí kopal, mě škrtil. Proto jsem od něj utekla,“ popsala.

Deník oslovil i matku Romana V., ta se ale nechtěla vyjadřovat. Řekla jen, že se o tom, co udělal její syn, dozvěděla z médií a od příbuzných, on sám ji z vazby nekontaktoval.

Romanovi V. hrozí trest odnětí svobody na dvanáct až dvacet let.