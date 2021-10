Muž bydlel v letech 2011 až 2019 s oběma dcerami postupně na několika ubytovnách v Plzeňském a Středočeském kraji. Dívky tam zažívaly peklo. Povedený otec měl podle obžaloby se svými dětmi vynucený pohlavní styk ještě před jejich patnáctými narozeninami. Sex si pak vynucoval opakovaně, dívky trpěly roky. Trvalo déle než deset let, než se jedna z dcer svěřila svému příteli a ten ji přiměl vše oznámit policii.

Starší z dcer podle obžaloby muž opakovaně znásilnil, i když křičela, prosila ho, aby toho nechal. Snažila se ho odstrkovat, bránila se. Ale byla slabší než on. U dívky se v následku otcova znásilňování rozvinula posttraumatická stresová porucha, která ji výrazně omezuje v životě. Mladé ženě se hrůzné okamžiky stále vracejí, trpí nechutenstvím, poruchami spánku. Poznamenána může být i doživotně.

I mladší z dcer měl O. P. roky znásilňovat. „Využil její mentální retardace. Nebyla schopna pochopit jeho jednání, nebyla schopna se mu ubránit,“ zaznělo v obžalobě. Dívka, která je mentálně na úrovni čtyřletého dítěte, byla schopna popsat jen to, že s ní měl otec sex na stole v kuchyni a v posteli.

Muž se u soudu k sexu vlastními dětmi přiznal s tím, že to bylo vždy, když s ním jeho družka odmítala spát. Řekl, že si to vyčítal, ale nedokázal chtíči odolat. Tvrdil ale, že podle jeho názoru jim v té době už bylo patnáct a že se nebránily.

Krajský soud letos v lednu O. P. za znásilnění a soulož mezi příbuznými poslal na 8 let do věznice se zvýšenou ostrahou, muž se ale odvolal k Vrchnímu soudu v Praze, který vrátil případ zpět k projednání do Plzně. V květnu zazněl u KS nový verdikt a byl pro obžalovaného, jehož advokát požadoval podmínku, o něco mírnější. Dostal sedm let ve věznici s ostrahou, zároveň musí dceři zaplatit nemajetkovou újmu ve výši 200 000 Kč. Následovalo další odvolání k Vrchnímu soudu, tentokrát už se ale dalšího snížení O. P. nedočkal. „Odvolání obžalovaného bylo zamítnuto,“ potvrdila Deníku mluvčí VS Praha Kateřina Kolářová.