Byly surově znásilňovány, a to i ze sado-masochistických pohnutek, zneužívány či týrány. Musely hledět do hlavně pistole, byly bity rozžhavenou přezkou. Jeden chlapeček útok dokonce nepřežil.

Již tento týden stane před soudem v roli obžalované Markéta V., která měla v obci na severu Plzeňska od roku 2017 do června 2020 týrat malého chlapce. Šlo o syna jejího druha, pro něhož se návštěvy u macechy staly peklem. Podle obžaloby jej zavírala do kumbálu, lepící páskou mu zalepovala oči a pusu, přivazovala mu ruce a nohy k posteli, balila ho do černého gumového pytle, dávala mu do pusy tzv. Venušiny kuličky apod. „Obžalovaná měla nezletilého rovněž násilím donutit k pohlavnímu styku a čin spáchat způsobem srovnatelným se souloží tak, že jej měla osahávat na přirození, do análního otvoru zasouvat neznámý předmět apod,“ popsala Deníku mluvčí KS Jana Durná.

Ve vazbě čeká na svůj brzký soud Radek A. K, jenž se na Plzeňsku podle obžaloby choval mimořádně surově hned ke čtyřem děti, neváhal dokonce ani znásilnit nevlastní dceru. Surovec po dobu pěti let opakovaně v opilosti nepřiměřeně fyzicky trestal své nezletilé děti a společně vychovávané děti své družky. „Obžalovaný měl dle obžaloby nezletilé poškozené bít kabelem či páskem s nažhavenou přezkou, mířit na ně plynovou pistolí, tlouci je pěstí či jiným nástrojem, dusit je polštářem apod. Rovněž měl nejméně ve dvou případech nutit k pohlavnímu styku tehdy nezletilou nevlastní dceru tím, že ji měl osahávat na prsou a na přirození a v jednom případě ji násilím donutit k análnímu pohlavnímu styku,“ popsala Durná s tím, že muž je viněn i z útoků na vlastní družku.

Ze znásilnění je viněn i Miroslav Ch., který na Klatovsku nutil k různým sexuálním praktikám teprve devítiletou dceru své družky. Nevadilo mu ani to, že brečela a prosila ho, ať ji nechá. Další pachatel se pak zodpovídá z pohlavního zneužívání dítěte.

Nejtragičtěji konec z aktuálně projednávaných případů měl ten z Chebu, kde před dvěma lety chůva v seniorském věku podle obžaloby nakopla chlapečka, který ji byl svěřen k hlídání a jemuž nebyly ani dva roky. Po útoku, jenž byl zřejmě reakcí na zlobení dítěte, malý Asiat utrpěl rozsáhlá zranění hlavy, jimž po týdnu hospitalizace ve FN Motol podlehl. „Státní zástupce v obžalobě navrhl uložit obžalované trest odnětí svobody v trvání pěti let se zařazením do věznice s ostrahou,“ uvedla Durná. Pro Radka A. K. navrhuje obžaloba podle informací Deníku trest dokonce devítiletý, pro Markétu V. šestiletý.