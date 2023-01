Chtěl udělat pořádek v cizím bytě. Jeden muž to nepřežil. Hrozí mu 16 let basy

Dvojice z Domažlicka se dala dohromady před bezmála deseti lety a nerozdělilo ji ani to, že byli oba v roce 2015 odsouzeni kvůli drogám a Michal J., jehož jméno ani tvář nelze zveřejnit kvůli ochraně dětí, dostal na jaře 2016 souhrnný trest 26 měsíců nepodmíněně. Z vězení byl propuštěn na podmínku a pak si spolu pořídili dvě děti. Ale na konci roku 2021 a se rozešli a soud svěřil děti do péče matky a upravil otcův styk s nimi. Vloni v květnu pak nařídil rodinnou terapii pro zlepšení situace. Jenže konflikty gradovaly a podle otce mu matka nepředávala děti tak, jak měla. První vážný incident se odehrál vloni v září, kdy poté, co mu přivezla syna, k ní nasedl do auta, vyhrožoval jí zlomením vazu a nutil ji jet, kam požaduje. Po zastavení na křižovatce se zachránila útěkem z auta. Pak jí začal vyhrožovat prostřednictvím SMS zpráv. Sprostě ji urážel a psal výhrůžky typu „proč chcete, abych vraždil?“, „proč chcete, abych vás zabil?" Hrozil, že pokud mu děti nedá, že vyrazí se sekerou a neví, jak to dopadne, že bude útočit do doby, dokud ho nezastřelí. Že přijde s motorovkou, se sekerou, že vše rozmlátí. Když byl poté zadržen, skutečně měl u sebe sekeru, mačetu, sekáč či pouta, přičemž uvedl, že to má u sebe proto, že mu expartnerka nedává děti. Po noci v cele byl propuštěn, slíbil, že se vším přestane, ale v útocích nepolevil. Ženě dvakrát za sebou vzal auto a jezdil s ním, ač má soudní zákaz. Nejhorší útok přišel 23. října, kdy otci bývalé družky zapálil vybavenou dílnu, v níž byla dvě auta. Ta sice stačili vyvézt, i tak ale oheň způsobil škodu přesahující 820 tisíc korun. Pak se Michal J. neúspěšně pokusil o sebevraždu. Z nemocnice putoval do věznice, neboť byl vzat do vazby.

Soudu Michal J. řekl, že když žena přestala dodržovat dohody o předávání dětí, nedokázal se s tím vyrovnat. „Přestal jsem spát, začal jsem mít úzkosti, stavy deprese. Měl jsem pocit, že mi děti, které mám strašně rád, bere. Dnes bych to řešil jinak, právní cestou. Všeho lituji, za své činy se omlouván,“ pronesl muž, který byl v minulosti čtyřikrát soudně trestán. Se státní zástupkyní chtěl uzavřít dohodu o vině a trestu, ale neshodli se, neboť on nechtěl jít do vězení a ona na nepodmíněném trestu trvala. Tak alespoň prohlásil vinu.

Státní zástupkyně pro něj navrhla nepodmíněný trest v délce 24 až 30 měsíců a zákaz řízení na tři roky. A trvala na ponechání ve vazbě. Když připomněla, že dal dva písemné sliby, že ženu nechá na pokoji, a ani jeden nedodržel. Michal J. chtěl z vazby propustit a na svobodě už zůstat s tím, že už bude hodný a bude pracovat a vše splácet. Soudce Jan Švígler nakonec došel ke kompromisu, obžalovaného poslal do věznice na osm měsíců a uložil mu dvouletý zákaz řízení. „Zoufalý člověk dělá zoufalé věci,“ okomentoval to Švígler a dodal: „Nepodmíněný trest je na místě, ale ne tak vysoký, jak navrhovala státní zástupkyně.“ Neprospělo by to podle něj nikomu, především dětem. Připomněl i polehčující okolnosti včetně prohlášení viny. Petru M. verdikt rozplakal. „Je to sakra málo,“ řekla Deníku. To si myslí i státní zástupkyně, která se na místě odvolala. Rozhodne tak Krajský soud v Plzni.

