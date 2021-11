Jungerovi je sice jen 31 let, ale jeho trestní rejstřík začíná připomínat spisy od Jiráska. Už byl třináctkrát soudně trestán, ve vězení je už popáté. Soudně mu byl zakázán pobyt v Klatovech či Nymburku. Když vloni v říjnu opustil brány vězení, kam ho poslal klatovský soud, vydržel sekat dobrotu jen chvíli. Dokonce i pracoval, ale brzy se s ním rozloučili pro špatnou pracovní morálku a absence. Na rozloučenou vykradl spolupracovníkům skříňky. Pak podle svých slov bydlel v podstatě v autě. „Nebral jsem žádné dávky, žil jsem z krádeží,“ přiznal soudu potetovaný muž, uživatel pervitinu.

Nebyl žádný troškař. Podle obsáhlé obžaloby, kterou státní zástupce Libor Řeřicha četl 37 minut, páchal trestnou činnost Junger v Plzeňském i Karlovarském kraji, špatné vzpomínky na něj budou mít v Plzni, Kdyni, Losiné či Kolovči. Vykrádal trafiky, obchody i restaurace, neváhal ujet od benzinky. Bral vše, co mu přišlo pod ruku. Někde šlo jen o drobnosti, jinde se ale pořádně napakoval. Z jedné z plzeňských restaurací si mimo jiné odnesl i trezor, v němž bylo sto tisíc korun. Někdy při něm stálo i štěstí. Např. v Mariánských Lázních, kde vlezl oknem do kanceláře firmy. Když s lupem vylézal ven, čekal tam na něj již pracovník ostrahy. Junger mu ještě drze tvrdil, že se šel dovnitř podívat, protože viděl otevřené okno a bál se, aby tam někdo nekradl. Pak na něj křičel, že ho může zastřelit a dal se na útěk, který se mu nakonec zdařil. Jindy ale už tak úspěšný nebyl. To, když ho chytili policisté za volantem a měl v sobě tolik pervitinu, že nebyl schopen bezpečně řídit, nebo když se vydal do supermarketu krást, ač měl covid-19 a měl být v izolaci. Jenže i s lupem ho za kasou chytila ochranka. Celkově způsobil škodu 560 tisíc korun. U soudu nezapíral, vše doznal. „Spáchal jsem vše, co je v obžalobě. Lituji toho. Nejvíc mě mrzí, že jsem se nechal zavřít a přišel tak o přítelkyni. To je pro mě největší trest,“ řekl Junger, jenž si nyní odpykává 22 měsíců, které dostal za jinou trestnou činnost. To, že se doznal a spolupracoval, mu pomohlo k mírnému trestu, ač mi hrozilo až osm let nepodmíněně. Senát plzeňského městského soudu v čele se soudkyní Bohdanou Kučerovou mu k stávajícím 22 přidal dalších 20 měsíců. Verdikt je pravomocný. Brzy navíc budou Jungera nejspíše čekat další soudy, za krádeže na Rokycansku a Plzni-jihu. I tam je škoda vysoká.