Obžalovanými byli Pavel Kovářík, Lenka Sýkorová, Miroslav Simon, Petr Sýkora, Miloslav Jadrný a Jiří Kreuzer, jenž čelil v minulosti jako policista obvinění ze zneužití pravomoci v případu Jiřího Kajínka. Trvalo deset let, než nad skupinou padly definitivní rozsudky.

Podle obžaloby si obchodníci se starožitnostmi Kreuzer a Kovářík obstarali nejméně 300 obrazů, o nichž věděli, že jde o napodobeniny Henriho Matisse, Pabla Picassa a dalších umělců. Začali je prodávat, přičemž je vydávali za pravé. S obrazy kšeftovali od roku 2005, vydělali miliony korun. Napálili i tehdejšího europoslance Miloslava Ransdorfa.

Autorkou některých padělků byla podle obžaloby malířka Sýkorová z Blovic. Pomáhal jí Kovářík, který díla sušil v upravené peci ve svém domě na Klatovsku, aby obrazy vypadaly staře.

Činnost party skončila poté, co v září 2010 prodali za 14,8 milionu korun padělek policistovi, jenž se vydával za obchodníka.

Vyšetřování a poté i soudní líčení se vlekly. Až vloni byli obžalovaní uznání vinnými Krajským soudem v Plzni, který jim udělil peněžité tresty. Po odvolání pěti obžalovaných nyní rozhodoval Vrchní soud v Praze. Ten podle jeho mluvčí Simony Heranové v případě čtyř obžalovaných zrušil napadený rozsudek v celém rozsahu a vynesl nový, v pátém případě obžalovaného částečně zprostil obžaloby. „Obžalovaným Kovaříkovi, Sýkorovi, Jadrnému a Kreuzerovi byl shodně uložen peněžitý trest ve výši 560 tisíc korun, obžalovanému Simonovi 210 tisíc korun,“ uvedla Heranová s tím, že obrazy zároveň propadly státu. Pokud by někdo nezaplatil, musel by nastoupit do vězení.