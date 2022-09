Případ se odehrál na jižním Plzeňsku, kde žil L. H., jehož jméno ani tvář nesmí redakce ze zákona zveřejnit, se svou družkou a jejími třemi dětmi. Jedno z nich, dvanáctiletou holčičku, si podle státního zástupce Jiřího Richtra vybral k ukojení svých sexuálních chtíčů. Dívčino utrpení trvalo od roku 2020 až do listopadu 2021. „Přiléhal v dětském pokoji k nezletilé v úmyslu sexuálně se uspokojit, když využil situace, že spala a nevnímala, a tudíž nemohla reagovat, a začal ji osahávat na prsou, zadku i přirození, strkal jí prsty do pochvy, až ji to probudilo,“ popsal Richtr s tím, že se L. H. měl dopustit i dalších sexuálních útoků vůči dívce včetně klasických i análních pohlavních styků.

L. H., který je ve vazbě, soudu řekl, že s matkou poškozené se seznámil před bezmála devíti lety na diskotéce. Družku, která je o dost starší než on a která žila v azylovém domě na Rokycansku, si i s jejími potomky nastěhoval k sobě. Všechny měl rád, o děti se dle svých slov staral jako vlastní táta. Jenže s družkou se pak stále častěji začali hádat, zvláště když byli oba pod vlivem alkoholu. Vyjížděla k nim i policie. „Když byla opilá, byla partnerka agresivní. Je pravda, že k holce jsem si chodil lehat, ale nebylo to v úmyslu se sexuálně uspokojit, chtěl jsem se jen vyspat,“ tvrdil soudu L. H. Dívka však popsala, co vše s ní otčím proti její vůli prováděl.

Otřesné. Žena vědomě riskovala nákazu dcer smrtelnou nemocí

Dnes již bývalá družka obžalovaného u soudu odmítla vypovídat, stejně jako její syn. Při výsleších na policii ale oba potvrdili, že otčím chodil spát k nevlastní dceři. „Říkala jsem mu, že to není vhodné,“ vypověděla matka dívky.

Senát v čele se soudcem Janem Špetou poslal L. H. za znásilnění na pět let do věznice s ostrahou. Uložil mu také ochranné sexuologické léčení v ústavní formě a nařídil mu zaplatit poškozené odškodné ve výši 300 tisíc korun. „Zásadním přímým důkazem byla výpověď nezletilé,“ řekl Špeta s tím, že znalci potvrdili, že je dívka věrohodná i že by si nebyla schopna takové věci vymyslet, natož opakovaně popsat. Dodal, že soud uložil trest při spodní hranici trestní sazby, neboť přihlédl k tomu, že obžalovaný trpí hebefilií, tedy sexuální náklonností k dospívajícím dívkám, a jeho příčetnost byla právě kvůli sexuální úchylce snížena. Verdikt není pravomocný. L. H. se na místě odvolal, státní zástupce si ponechal lhůtu. Případ tak bude řešit Vrchní soud v Praze.