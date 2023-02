Dokázal z nich vylákat jejich nahé fotografie i videa. Požadoval po nich stále víc, diktoval jim, v jakých pózách se mají fotit, a když školačky řekly dost a odmítly mu posílat další a další snímky či nahrávky, vydíral je a zastrašoval. Navrhoval jim také setkání, např. desetileté holčičce psal, že ji miluje a přijede za ní. Popsal, co si navzájem budou dělat s pipkou a ptáčkem a že jí dá peníze. V pátek za to potrestal Krajský soud v Plzni Michala H. pětiletým nepodmíněným trestem, musí se také podrobit ústavnímu sexuologickému léčení. Případ by měl být varováním pro rodiče dívek ve věku 10, 12, 14 let. Je dobré vědět, s kým komunikují na síti a o čem.