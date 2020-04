Déle než rok ji pronásledoval na každém kroku, poslal jí tisíce SMS z více než dvou stovek SIM karet, a dokonce jí dal sledovací zařízení do auta.

Ženu začal mladík z Klatovska pronásledovat už v říjnu 2018 a pokračoval v tom až do letošního března, tedy téměř rok a půl. Telefonoval jí, posílal textové zprávy, psal jí e-maily. „Bylo zjištěno, že muž použil 252 SIM karet a poslal poškozené přes tři tisíce zpráv. Dále ženě vyhrožoval různými způsoby i újmou na zdraví. Do vozidla, které vlastní poškozená, umístil sledovací zařízení a od června do listopadu loňského roku zjišťoval polohu automobilu celkem ve 3363 případech,“ popsala Dana Ladmanová z klatovské policie.

Doplnila, že mladík opakovaně sledoval pohyb ženy v místě jejího bydliště i u zaměstnání, sledoval ji i při nákupech v obchodech. Jezdil za ní autem, snažil se s ní navázat hovor a zjišťoval informace od jejích známých.

Mladík již převzal od komisaře usnesení o zahájení trestního stíhání z přečinu nebezpečné pronásledování. U soudu mu ale hrozí maximálně jeden rok vězení.