Pechová měla v plzeňské personální agentuře na starosti nasazování lidí do směn a obdobné úkoly. Po třech letech dala výpověď a od června 2020 nastoupila u konkurence na funkci koordinátorky a HR specialistky. Podle obžaloby tam ale nepřišla s prázdnýma rukama. „Neoprávněně zkopírovala z počítačového systému zaměstnavatele, k němuž měla zřízený přístup, databázové soubory obsahující kontaktní údaje nejméně 657 agenturních pracovníků a kandidátů na pozice agenturních pracovníků, které představují důležité know how a obchodní tajemství zaměstnavatele, a tato data v úmyslu užít je v novém zaměstnání odeslala ze svého pracovního emailu na svůj soukromý email či na soukromý svého tehdejšího spolupracovníka,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně. Dodala, že po přestupu Pechová kontaktovala minimálně tři pracovnice své původní agentury, a to se záměrem získat je jako agenturní pracovníky pro nového zaměstnavatele.