Dnem, který mladá žena už z paměti nikdy nevymaže, je letošní 19. březen. Tehdy šla ráno jako tradičně v Klatovech vyvenčit své dva psy. Z jednoho z domů vyšel mladý muž a začal na ni křičet. Sprostě jí nadával. Ona nereagovala a raději přešla na druhý chodník. Bohužel si nevšimla, že se mladík vydal za ní. Nečekaně na ni zaútočil zezadu. „Udeřil mě do hlavy tak, že jsem upadla, pak mě pěstmi mlátil do hlavy a krku,“ líčila tehdy Deníku se slzami v očích. Dodala, že se jí podařilo vysmeknout a začala utíkat. Křičela přitom o pomoc. „On na mě řval, že mu neuteču, že mě zabije,“ popsala dívka s tím, že ji zachránil náhodný svědek.

Utrpěla otřes mozku a měla poraněnou krční páteř. Musela být hospitalizována v nemocnici, po propuštění byla v pracovní neschopnosti. S tím, co se jí stalo, se vyrovnávala velmi těžko. „Pořád to nemohu dostat z hlavy. Ráno se probudím a je to to první, na co myslím, večer to samé. Beru prášky na nervy, na spaní, na bolest, abych se vůbec tři, čtyři hodiny denně vyspala. Bojím se vycházet ven. Jdu maximálně na deset minut, a to jen v doprovodu partnera. Sama neodemknu ani dveře, když někdo zvoní,“ řekla Deníku několik dní po přepadení.

Velká úleva

Po tři čtvrtě roce už se přece jen cítí lépe, je schopna chodit i do práce. „Moc mi pomohlo, že mám kolem sebe lidi, kteří mě nenechali spadnout na úplné dno. Když přítel třeba musel jít do práce, tak přijeli rodiče z Rakovníka a byli se mnou. Pomohl mi i psycholog, k němuž jsem docházela, a také to, že byl útočník hospitalizován v psychiatrické nemocnici v Dobřanech, takže jsem věděla, že už ho nemohu potkat,“ řekla nyní Deníku. Doba, kdy policie případ šetřila, se jí zdála nekonečná. „Ten člověk je nebezpečný, i další lidé na sociálních sítích psali o tom, že zažili něco podobného. A vlastně nic se nedělo,“ posteskla si.

Teď už se ale ledy hnuly. Klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová se v současné fázi sice nechtěla k trestnímu stíhání pachatele vyjadřovat, podle dobře informovaného zdroje Deníku si ale muž z Klatov v nejbližších dnech převezme obvinění hned ze tří trestných činů – ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. Vše zdrželo vypracování znaleckých posudků na pachatele i poškozenou. Podle informací Deníku útočník sice trpí duševní nemocí, ale na spáchání činu neměla vliv. Naopak výrazný podíl měly požité drogy, údajně šlo o marihuanu i pervitin.

„To, že padne obvinění, je pro mě velká úleva. Uvítám jakýkoli trest, i podmíněný. Kdyby pak něco udělal, už dostane tzv. natvrdo. Jen doufám, že se s ním nepotkám ani u soudu, už ho nikdy nechci vidět, dodnes jsem s z toho všeho nevzpamatovala,“ uzavřela mladá Klatovanka.