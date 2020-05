Na seniora vydal zatykač Okresní soud Plzeň-město. „Muž je obžalován z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti,“ uvedla mluvčí soudu Lucie Ženíšková s tím, že Noska se nedaří kontaktovat soudu, probační mediační službě, která na něj má dohlížet, ani jeho obhájci. „Muž měří 165 až 170 cm, je střední postavy. Má šedé vlasy a šedobílý plnovous. Není vyloučeno, že se pohybuje mezi bezdomovci. Žádáme všechny občany, kteří by mohli podat o hledaném jakoukoli zprávu, aby kontaktovali nejbližší policejní služebnu nebo volali na linku 158,“ řekla Deníku plzeňská policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Nosek podle obžaloby způsobil 11. září 2018 požár ubytovny na Karlově, když začalo hořet od svíčky, kterou zapálil ve svém pokoji. Oheň se šířil velmi rychle, hasičům trvalo přes dvě hodiny, než ho dostali úplně pod kontrolu. Škoda byla vyčíslena na 40 milionů korun. V objektu bylo ubytováno více než sto lidí. „Na místě bylo ošetřeno dvanáct osob, deset obyvatel ubytovny a dva zasahující hasiči,“ uvedl tehdy mluvčí krajských záchranářů Martin Brejchas tím, že dva lidé byli ve vážném stavu. Zachránit se nepodařilo 26letou Češku, která v ubytovně uhořela. Její tělo se ve spáleništi našlo až druhý den.

Nosek byl dva dny po činu vzat do vazby. „Nemá stálé bydliště a hrozí mu vysoký trest.Mohl by se skrývat a vyhýbat trestu,“ vysvětlil to soudce Luboš Patzenhauer. Později byl ale senior z vazby propuštěn. Teď se skrývá neznámo kde.