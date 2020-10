Obětí nehody byl známý plzeňský pánský kadeřník, má trvalé následky.

Klatovan zdemoloval luxusní sporťák o strom, k nehodě letěl vrtulník | Foto: HZS PK

Radek M. (47), podnikatel z Klatovska, který letos v dubnu havaroval na Klatovsku se sportovním vozem Ultima GTR Evolution za zhruba čtyři miliony korun a těžce zranil spolujezdce, by měl jít před soud. Policie ho po půlročním vyšetřování obvinila z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Za to, že známého plzeňského barbera mimo jiné připravil o oko, může jít řidič do vězení až na čtyři roky.