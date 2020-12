Hledaný muž Jan Červeň má viditelné tetování na levé straně hlavy - lebka a přesýpací hodiny, nad pravým obočím nápis - Vivere militare est, další různá tetování po celém těle. Vysoký je asi 174 centimetrů, hubené postavy, má modré oči, vyholené vlasy.

Zdroj: PČR

Na jmenovaného vydal Okresní soud v Rokycanech dne 23.11.2020 příkaz k dodání do výkonu trestu pro přečin výtržnictví a dne 9.12.2020 byl vydán stejným soudem příkaz k dodání do výkonu trestu pro přečin nebezpečné vyhrožování a pokračující přečin krádeže. Hledaný by se mohl pohybovat v Praze mezi osobami požívajícími ve značné míře alkohol.

"Žádáme všechny občany, kteří by mohli poskytnout jakoukoliv informaci o výskytu, pohybu nebo pobytu jmenovaného, ať se obrátí na kteroukoliv služebnu Policie České republiky nebo volají na linku 158," uvedla policejní mluvčí Hana Kroftová.