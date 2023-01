Přes svůj poměrně nízký věk má Pek v rejstříku trestů více než deset záznamů. Poslední měsíce navíc přidává jeden za druhým. Vloni koncem září ho za to, že se opakovaně vloupal do cizí chaty, kde přespával, a za to, že kradl v obchodě, potrestal Okresní soud Český Krumlov, jenž byl hodně milosrdný a uložil mu jen peněžitý trest. Vloni v říjnu stanul Pek před Okresním soudem Klatovy. Podle obžaloby opakovaně kradl v různých supermarketech. Odnesl si boty, jídlo a pití včetně alkoholu. V některých případech byl ale přistižen. Jednou při útěku skočil venku na auto bezpečnostní agentury, kterému prošlápl kapotu, podruhé se dokonce dostal do konfliktu s policistou v civilu, jenž se ho snažil zadržet. Zkoušel ho udeřit rukama, nadával mu a dokonce ho kopl do oblasti hrudníku. Pek, jenž se hájil i tím, že krade z hladu, za to dostal souhrnný trest 20 měsíců ve věznici s ostrahou.