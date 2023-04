U soudu tentokrát vypovídali mimo jiné odborníci a také kolegové obžalovaného i zemřelého vojáka. Z jejich výpovědí vyplynulo, že nevěří v Dudovu neodbornou manipulaci s municí.

Na 20. červenec 2021 Martin Duda nezapomene. Pětačtyřicetiletý voják z 15. ženijního pluku v Bechyni působil při čištění dopadové plochy na bývalé brdské střelnici Kolvín jako vedoucí pyrotechnik. Při tom došlo k mohutné explozi. Vážně se při ní zranil Duda i jeho kolega Vlastimil v hodnosti praporčíka, který po čtrnácti dnech v nemocnici zemřel.

Vojenská policie Dudu obvinila z porušení předpisů při manipulaci s municí. Hrozí mu až pět let za mřížemi a nucený odchod z armády.

Letos v lednu začal případ v Rokycanech rozplétat soudce Ivo Hruška. „Cítím se nevinen. Skupiny vojáků byly rozděleny do dvojic. Pak mě jedna z nich zavolala, že našla dělostřeleckou střelu ráže 100 milimetrů. Byla odkrytá do poloviny. Dočistil jsem si ji v místě zapalovače a přesvědčil se, že není ostrá. Poznal jsem to podle červeného křížku na zapalovači. S jistotou, že je bez výbušniny, jsem střelu odnesl na dočasné místo sběru, kde jsem ji ponechal,“ vypověděl tehdy obžalovaný. Asanace pokračovala a po chvíli Duda spatřil kolegu Vlastimila, jak se pohybuje v prostoru skládky. Vzápětí byl slyšet výbuch a do lokality za Skořicemi u Mirošova se začali sjíždět záchranáři.

Znalec vojenské policie Marek Havlíček se při výpovědi věnoval rozeznávání protipancéřových nábojů ráže 85 a 100 mm, koridoru ohrožení při neodborné manipulaci. Na podnět jednoho z Dudových obhájců zúročil i zkušenosti s plošným pyrotechnickým průzkumem: „K detonaci může dojít snadno, třeba nárazem či pootočením střely.“

Radek Michalka ve funkci velitele roty a nadřízeného obžalovaného působil v Brdech jako šéf skupiny dvacítky vojáků. „Po výbuchu jsme se okamžitě přemístili k epicentru a na zemi jsem viděl kolegy – Vlastimila a o kousek dál Martina. Poskytli jsme jim první pomoc, ale vzápětí nás policisté vykázali,“ vrátil se velitel o bezmála dva roky zpět. Zesnulého praporčíka označil za sběratele munice i odborníka, který byl autorem řady knih.

Až po necelých čtyřech hodinách se v úterý dočkali zbývající svědci. Prvním z nich byl Zbyněk Pokorný, který se věnoval čištění plochy se svým parťákem. „Těsně pod povrchem jsme objevili střelu a přesně se řídili předpisy. S protipancéřovým nábojem ráže 100 mm jsme nijak nemanipulovali. Pokoušet se o demontáž zapalovače, je jako tahání čerta za ocas,“ tvrdil muž, jehož s Dudou spojuje patnáctileté přátelství. Ve stejném duchu vypověděl i jeho kolega. Další jednání jsou naplánována na 29. března a úterý 4. dubna, kdy by mohl padnout i rozsudek.

Bývalý vojenský prostor Brdy je chráněnou krajinnou oblastí už sedm let. Armáda ho čistila v období 2012 až 2017. Ženisté na území o rozloze téměř 13 tisíc hektarů našli zhruba deset tisíc kusů nevybuchlé munice a roku 2019 se pustili do hloubkového průzkumu zejména v místech bývalých dopadových ploch.