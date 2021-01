Po oslavě příchodu roku 2020 napadl po hádce dosud netrestaný Martin Belšán v Hrádku u Rokycan Romana C. Nejprve ho praštil litinovou pánvičkou a poté dvakrát bodl. V úterý 26. ledna ho za pokus o vraždu poslal Krajský soud v Plzni na pět let do vězení.

Martin Belšán u Krajského soudu v Plzni. | Foto: Deník / Milan Kilián

Oba muži se potkali loni na Nový rok poprvé v životě značně ovlivněni alkoholem a zašli ještě do bytu poškozeného. Podle Belšána ke konfliktu došlo proto, že se před ním Roman C. svlékal a dělal mu sexuální návrhy. „To se mi nelíbilo. Strkali jsme se, on mně dal několik úderů pěstí a pak mě praštil něčím z linky do hlavy. Já také chytil do ruky něco na lince a ohnal se po něm. Teď už vím, že to byl nůž,“ řekl Belšán v prosinci při zahájení soudu. „Žádné sexuální nabídky jsem mu nedával, tohle obvinění mě uráží,“ reagoval Roman C., který přežil jen díky včasné operaci.