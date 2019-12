V rozplétání tragické nehody, k níž došlo loni v létě na výjezdu z okresního města, pokračovala včera soudkyně v Rokycanech.

Zkušenému třiačtyřicetiletému motorkáři na BMW se stala v pondělí 30. července osudnou srážka s kamionem, který odbočoval do areálu spediční firmy. Po dlouhých osmi měsících policisté obvinili řidiče soupravy Patrika Altmanna (43) za usmrcení z nedbalosti. Hrozí mu až šest let za mřížemi.

Jako první vypovídal kamarád zesnulého Jiří V.: „S Petrem jsme podnikali výlety a tentokrát jsme měli namířeno do Železné Rudy. Při výjezdu z Rokycan jsme nejeli nijak extrémně rychle. Maximálně kolem stovky, ale na tachometr jsem nekoukal. To, že kamion odbočuje, jsem zjistil, až když byl kamarád vedle něho.“ Další svědek situaci přímo neviděl. Na místo neštěstí se vracel, když slyšel náraz a hned na to motorka i tahač s návěsem shořely.

Nejvíce prostoru dostal soudní znalec Michal Kešner. Podle jeho odhadu jel motocykl v okamžiku střetu přes intenzivní brzdění rychlostí zhruba 45 kilometrů v hodině, odbočující tahač o sedmnáct kilometrů méně. Pravděpodobný průběh havárie dopočítával odborník ze zpětné simulace pohybu vozidel včetně brzdných stop motorky a postavení nákladního vozu. „Motorkář mohl manévr odložit, ale řidič kamionu mohl spatřit jezdce na motocyklu. Na nehodě se podílejí oba,“ připustil Kešner. Altmannův obhájce volal po novém posudku znaleckého ústavu. Případ pokračuje 12. března.