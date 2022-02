HRÁDEK - Výbor klubu důchodů KOVO při Železárnách Hrádek pořádá zítra bilanční sněmování. V sále Domu kultury začne ve třináct hodin výběrem příspěvků na rok 2022. Následuje hodnotící sněmování a po jeho skončení se mohou zájemci přihlásit na zajímavé pobyty či výlety. Jednak k rekreacím v Peci pod Čerchovem a v Železné Rudě nebo na zájezd po krajských památkách, Konkrétně půjde 26. května o historické památky v Horšovském Týně a v Chudenicích.

RADNICKO - Ve čtvrtek 24. února je v odpoledních hodinách zajištěn svoz nebezpečných složek odpadu v místech kolem Radnic. Radničtí se mohou zítra zbavit zbytků barev, olejů, znečištěných obalů, pneumatik nebo vysloužilých elektrospotřebičů od 14 do 14.30 hodin u vjezdu do úřadu. Přívětice se připojí od 14.40 do 15.10 hodin.