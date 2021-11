Z krádeže a porušování domovní svobody se zpovídá dvaatřicetiletý muž z Rokycan. Na místě činu v Plzeňské ulici ho chytili policisté.

Zloděj se po návštěvě známého v bytovce podíval do suterénu. Vnikl do nezajištěné sklepní kóje. „Byla ale prázdná a stejně tak nenechavec pochodil ve vedlejší místnosti,“ uvedla policejní mluvčí Hana Kroftová. Až třetí komora, do níž se dostal násilím, lumpa odměnila. Odcizil sadu nářadí, jízdní kolo, kufry s elektroinstalací a spojovacím materiálem, barvy ve spreji a další věci. Schoval je pak v kóji, kterou navštívil jako první. Lup tu ukryl a dveře zajistil zevnitř deskami, čímž znemožnil otevření z vnější strany. „Ještě než zmizel oknem, přestříkal ukradenou barvou rám kola. Jenže v momentu, kdy opouštěl místo činu, ho zadržela přivolaná hlídka obvodního oddělení,“ doplnila Kroftová.