V úterý 16. srpna od 8.21 do 8.31 hodin došlo ve vagonu vlaku z Rokycan do Mýta k výtržnosti dosud nezjištěného pachatele. V blízkosti čtyřiačtyřicetileté ženy si rozepnul poklopec a začal před ní masturbovat. Po oznámení události rokycanští policisté v rámci prověřování případu pátrají po muži, který může mít zásadní vliv na objasnění případu (viz foto). Volat lze na číslo 974 335 666 (651) nebo osobně přijít na obvodní oddělení.