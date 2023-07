Rokycany se šíří fake news o údajném únosu romských dětí Ukrajinci.

„Zabývali jsme se oznámením údajného únosu romských dětí ze strany ukrajinských občanů v Rokycanech. Ujišťujeme veřejnost, že k takové události nedošlo. Náležitou pozornost věnujeme i příspěvkům na soc. sítích, které byly v této souvislosti zveřejněny," oznámila Policie ČR na svém twitterovém účtu.

V minulém týdnu se podobná nenávistná falešná zpráva šířila Sokolovem: „Lidičky v Sokolově dva Ukrajinci pobodali jedenáctiletého chlapce. Chtějí to ututlat, pojďte něco udělat. Však nás budou zabíjet, vzpamatujme se, půjdeme do ulic.“ Přesně tento post napsal na sociální síť jeden z uživatelů. Nyní má co vysvětlovat policistům, protože zpráva byla nejen lež, ale také měla nenávistný komentář.

