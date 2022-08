Několik policejních hlídek rozjelo pátrání po osobním vozidle, jehož osádka odcizila finanční hotovost ve výši 100 000 korun z vozidla. Výbornou spoluprací všech zapojených policejních složek bylo vozidlo do 35 minut vypátráno i s podezřelými muži a odcizenou finanční hotovostí. Krádeže v Plzni na Slovanech si všiml náhodný kolemjdoucí svědek.

"Poškozená žena si měla nejprve vybrat finanční hotovost ve výši 100 tisíc korun, následně nasedla do svého vozidla a jela směrem na Slovany. Vše prozatím nasvědčuje tomu, že si výběru finanční hotovosti všimli dva podezřelí muži, kteří ženu začali sledovat. Poškozená po chvíli s vozidlem zastavila v městské části Slovany. Poté jeden z pronásledovatelů, spolujedoucí muž, vyběhl k vozu poškozené, rozbil skleněnou výplň dveří a z vozidla odcizil kabelku s finanční hotovostí, mobilním telefonem a dalšími osobními věcmi. Poté nastoupil zpět do auta, se kterým na místo podezřelí muži přijeli, a z místa události odjeli," popsala situaci policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Po přijatém oznámení začali plicisté po vozidle a její osádce pátrat. Do akce se zapojilo více jak deset policejních hlídek z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje včetně policistů z dálničního oddělení Svojkovice. Kolegům se po velmi krátké chvíli podařilo zjistit registrační značku vozidla a lokalizovat jeho pohyb na Rokycansku.

"Svojkovickým policistům se podařilo vozidlo i s podezřelými osobami do 35 minut od oznámení vypátrat, a to na účelové komunikaci nedaleko sjezdu z dálnice D5 u obce Mýto. Na místo přijely další policejní hlídky, které po voze pátraly v nedalekém okolí. Oba podezřelí muži, cizí státní příslušnosti, byli na místě zadrženi. Policisté je následně převezli na obvodní oddělení k provedení procesních úkonů a poté je umístili do policejní cely. Zajištěná finanční hotovost a další osobní věci budou poškozené ženě v nejbližší době předány zpět."

Právě výborná a rychlá činnost všech zapojených policejních hlídek, včetně jejich koordinace z integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, dovedla policisty k bleskovému dopadení podezřelých osob z trestné činnosti.