Klára T. soudu řekla, že s Romanem K. chodila v roce 2000, a to zhruba půl roku, pak se rozešli kvůli jeho gamblerství. Otěhotněla v roce 2002, kdy se jí také narodila dcera Adéla. Romana K. pak až na jednu výjimku neviděla až do roku 2015, kdy se od svého partnera odstěhovala i se svými dvěma dcerami. Tehdy se Roman K. objevil a tvrdil, že starší z dívek je jeho. Neúspěšně mu vysvětlovala, že to není možné. „On si to ale nenechá vyvrátit,“ posteskla si žena s tím, že od té doby začalo její pronásledování. Muž už dokonce jednou kvůli stalkingu stál před soudem.

Teď ho obžaloba viní z toho, že Kláru T. v období od listopadu 2020 do dubna 2021 vytrvale kontaktoval ze svého mobilního telefonu, zaslal jí bezmála 300 SMS s vulgárním či nevhodným obsahem. Bezmála dvacetkrát kontaktoval i svoji domnělou dceru a dokonce ji sledoval v práci. „Mám z něj strach. Třeba aby nám nezapálil barák. Na svoji obranu jsem si pořídila psa a plynovou pistoli. Rok a půl jsem brala antidepresiva, dcera chodí na terapie k psychologovi,“ uvedla Klára T. Její dcera popsala, do jak nepříjemných situací ji dostává, že se Roman K. vydává před lidmi za jejího otce.

Invalidní důchodce Roman K. před soudem zasílání SMS připustil, šlo však podle něj vždy jen o reakce na zprávy od bývalé družky. Ta mu podle jeho slov vyhrožovala. Setkání s Adélou bagatelizoval, tvrdil, že šlo o náhody..

Soud ale došel k závěru o jeho vině. „Obžalovanému byl uložen trest ve výši jeden měsíc, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu 1,5 roku, a to s dohledem probačního úředníka. Dále mu byla uložena povinnost zdržet se neoprávněných zásahů do práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob a požívání jiných návykových látek než alkoholických nápojů. Dále mu bylo uloženo ochranné psychiatrické léčení ambulantní formou s pravidelnými psychiatrickými kontrolami a namátkovým toxikologickým vyšetřením,“ informovala mluvčí soudu Lucie Ženíšková. Verdikt není pravomocný.