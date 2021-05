Neštěstí se stalo vloni 2. března. Bandová se svým nevidomým otcem, který přišel o zrak kvůli cukrovce, přijela tramvají na zastávku U Práce. Po vystoupení s ním chtěla přejít na chodník, směrem k Americké třídě. Jenže podle obžaloby šla mimo přechod pro chodce a s tátou, o něhož se roky poctivě starala, vešla do jízdní dráhy kamionu. „Před vstupem do vozovky se nepřesvědčila, zda ji může spolu s nevidomým otcem bezpečně přejít,“ uvedl v obžalobě státní zástupce.

„Paní si nevšimla, že se kolona již dává do pohybu. Podle mě se vůbec nerozhlédla a vstoupili do vozovky mimo přechod. Když jsem spatřila, že se na ně řítí kamion, tak jsem strhla vnuka, aby to neviděl,“ popsala u soudu očitá svědkyně. Řidič kamionu Milan L. řekl, že jel v levém pruhu, neboť se brzy chystal odbočit, a že zastavil na červenou. Když padla zelená a auto před ním se rozjelo, šlápl na plyn a začal se také rozjíždět. Uslyšel křik a viděl vedle běžící ženu. Myslel, že křičí, že má pod autem tašku, ale pak pochopil, že tam má taťku. Ihned zastavil a pak na pokyn lidí ještě couvl. „Vůbec netuším, jak se mi dostali pod auto, žádný náraz jsem necítil,“ řekl kamioňák. Dodal, že jeden z pozůstalých ho chtěl napadnout. „Rozběhl se na mě, ale policista ho strhl k zemi, nasadil mu pouta a odvedli ho. Mě schovali do sanitky,“ vzpomínal Milan L. U soudu připustil, že může nést část viny, neboť se měl lépe rozhlédnout, a obžalované se za smrt jejího otce omluvil.

Klára Bandová u plzeňského soudu.Zdroj: Deník/Milan Kilián

Bandová u soudu řekla, že si pamatuje, že vystoupili a pak až to, že její otec ležel pod kamionem a byl v bezvědomí. Mezitím nic. Policistům ale dříve uvedla, že si myslela, že je na přechodu, kde svítí zelená. Vinu necítí, za tragédii podle ní může řidič kamionu.

Líčení bylo odročeno na konec května, kdy byl měl padnout rozsudek. Ženě hrozí až šestiletý nepodmíněný trest. V obdobných případech ale bývají nejčastějším trestem podmínky.