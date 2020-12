„Odvolání obžalovaného bylo jako nedůvodné zamítnuto,“ řekla Deníku mluvčí Vrchního soudu Kateřina Kolářová.

Wächter si podle obžaloby objednal prostřednictvím České pošty revolver, za který ale neměl v úmyslu zaplatit. Vymyslel si proto jméno i adresu a vše si nechal poslat na místo, aby mohl i se zbraní snadno utéci. Předání si 20. prosince 2019 odpoledne domluvil telefonicky s doručovatelem pošty na konci panelové cesty v Mokřinách. Pod bundu si přitom schoval sekeru. „Ten revolver jsem moc chtěl, ale neměl jsem na něj peníze. Sekeru jsem si vzal jen jako donucovací prostředek, nechtěl jsem vraždit,“ řekl soudu mladík, který byl přes svůj nízký věk v minulosti už dvakrát soudně trestán, z toho jednou za loupež spáchanou s kuší.

Když v osudný den zjistil, že mu revolver přivezl bývalý spolužák Lukáš (21), který ho poznal, nezaváhal a zaútočil. „Když jsem se sklonil pro balíček do auta, slyšel jsem divný zvuk. Otočil jsem se a viděl ho, jak mi míří sekerou na hlavu. Pak přišla rána. Bylo to hrozně rychlé,“ líčil Lukáš. Dodal, že se probral na zemi. „Viděl jsem, jak se napřahuje. Ptal jsem se ho, proč to dělá, ale mlčel. Snažil jsem se ho kopnout, ale minul jsem. Pak jsem se kryl rukou,“ líčil doručovatel.

V tu chvíli mu zřejmě zachránila život jeho tehdejší přítelkyně Kateřina (18), která do té doby seděla v autě a která mu běžela na pomoc. „Viděla jsem Lukáše, jak leží na zemi. Ten muž stál nad ním a měl napřaženo. Křikla jsem na něj, viděla jsem úder sekerou. On se na mě pak chvíli díval, poté se ke mně rozběhl a beze slova mě srazil k zemi. Napřáhl se a pak už si nic nepamatuji,“ řekla Kateřina.

Později se zjistilo, že jí útočník zasadil sekerou čtyři rány do obličeje a temene hlavy, přičemž útočil i zezadu. Život jí zachránila zimní kapuce, stejně jako Lukášovi čepice. Oboje zmírnilo rány. Oba ale dodnes mají následky.

„Vzal jsem balíček a utekl. Cestou jsem v oraništi schoval sekeru, pistoli jsem pak spolu s bundou schoval pod větve. Ani jedno se ale později nenašlo. Cestou jsem vyhodil SIM kartu, aby mě policie nemohla zaměřit,“ popsal Wächter s tím, že se skrýval v lesích. Až večer se šel rozloučit s matkou, pak se vydal policii.

Krajský soud v Plzni mu za pokus dvojnásobné vraždy uložil v září mimořádný trest 24 let. Wächter se odvolal, ale neuspěl.