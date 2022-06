Muž, jehož jméno ani tvář nesmí redakce zveřejnit, aby nemohla být identifikována poškozená, podle obžaloby týral svoji manželku na severním Plzeňsku už od prosince 2017. Jak uvedl v obžalobě státní zástupce, napadal ji několikrát týdně. Nejprve ji bil otevřenou dlaní, pak pěstmi, do hlavy i těla. Někdy dokonce musela vyhledat lékařskou pomoc. Dále jí měl zakazovat navštěvovat rodinu, kamarády, chodit do společnosti a vyhrožovat jí, že ji zabije. Vše vyvrcholilo vloni 13. prosince, kdy se vrátil domů po 22. hodině. Byl pod vlivem alkoholu a přivedl si na nocleh kamaráda. Žena mu hned mezi dveřmi vyčetla, že je opilý a že nepřinesl včas slíbený sunar a ona tak miminku neměla co dát. Se zlou se ale potázala. „Křičel na mě a já radši odešla do ložnice. Přiběhl tam za mnou a začal mě zběsile mlátit. Myslela jsem, že je to můj konec. Křičela jsem o pomoc. Vtom přišel Radek P.,“ líčila mladá žena policistům. U soudu už vypovídat nechtěla.

„Bydlím o patro níž u sestry. Slyšel jsem rány, volání paní R. o pomoc a pláč dětí. Vzal jsem do ruky násadu od krumpáče a šel tam. Zabouchal jsem na dveře, ale nikdo neotvíral. Tak jsem je vykopl. Viděl jsem, jak Martin R. klečí na ženě a mlátí ji. Vedle stálo jedno z dětí a brečelo. Přimáčkl jsem Martina R. rukou ke zdi a ptal se ho, zda mu přijde normální mlátit mámu tří dětí. Prát jsem se s ním nechtěl. Vtom přiběhl jejich pes a kousl mě. Martin R. mi pak vytrhl násadu a praštil mě s ní do hlavy,“ řekl soudu Radek P.

„Byl mu vidět vnitřek hlavy, klepal se. Myslela jsem, že umře,“ řekla Štěpánka R. Muž měl ale štěstí. Rána mu sice prorazila lebku a způsobila krvácení do mozku, ale lékaři ho zdárně operovali a neměl by mít vážnější následky.

„Co se týče toho týrání, je to pravda, tam doznávám vinu, vše sedí,“ řekl Martin R., který nestojí před soudem poprvé. Přitom měl stejně jako jeho bratr, který je dle dostupných informací prvoligovým fotbalistou, nakročeno ke slibné sportovní kariéře. Dodal, že co se týče rány násadou, šlo podle něj o nutnou obranu.

Líčení bude pokračovat výslechy svědků a soudních znalců. Na jejich základě bude rozhodnuto, zda se Martin R. dopustil kromě týrání osoby žijící ve společném obydlí i pokusu vraždy či „jen“ těžkého ublížení na zdraví. Od toho se bude odvíjet i výše trestu.