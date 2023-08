Když ho ale jednou přistihla při činu, bylo zle. Čonka nevzal nohy na ramena, ale seniorce uštědřil ránu pěstí a pak uloupil několik drobností. Žena se z útoku dodnes psychicky nevzpamatovala, potřebuje pomoc odborníků. Čonka by měl za tento i další činy zůstat za mřížemi bezmála deset let. Rozhodl o tom nyní Krajský soud v Plzni.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Čonka je recidivista s velmi hustě popsaným rejstříkem, má v něm celkem 26 záznamů. Takže nikoho nepřekvapí, že když byl vloni krátce na svobodě, poctivou prací se neživil. Jak uvedl v obžalobě státní zástupce Roman Šustáček, v období od dubna do října 2022 v Rokycanech nejprve ve třech případech vnikl do domu a do prodejny bazaru patřící poškozené, a to v době, kdy spala ve své ložnici, a z obou těchto míst odcizit hotovost, mobilní telefon a další předměty, vše v hodnotě nejméně 70 tisíc korun, a to přesto, že byl v podmínce.

Vše vyvrcholilo 16. října 2022, kdy opět vnikl do domu, ale tentokrát ho seniorka přistihla. Dal jí ránu pěstí do obličeje a následně odcizil drobné předměty v hodnotě 550 Kč. Žena utrpěla posttraumatickou stresovou poruchu. Kromě toho ještě Čonka nenastoupil do vězení, ač obdržel výzvu, a dopustil se tak maření výkonu úředního rozhodnutí.

U soudu Čonka, jehož přivedla eskorta z vězení, kde si odpykává za různou trestnou činnost zhruba čtyři roky, nezapíral. Prohlásil vinu, a tak zazněl rozsudek velmi rychle, byť byl velmi složitý, neboť se musely rušit některé předchozí rozsudky a vynášet nové verdikty. „Obžalovanému byly za jeho trestnou činnost uloženy celkem tři různé tresty,“ uvedla předsedkyně soudního senátu Lucie Bočková. Zjednodušíme-li to, Čonka si pobyt za mřížemi prodlouží o zhruba 5,5 roku. Ve vězení tak pobude v kuse bezmála deset let.