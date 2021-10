Muž podle obžaloby matku pětileté holčičky často bil, švihal ji kabelem od telefonu, mlátil ji do obličeje, škrtil, dával jí tzv. hlavičky, které byly někdy tak razantní, že upadla na zem. Vulgárně jí nadával.

„Ze začátku byl hodný, ale pak mě škrtil, nadával mi, hlavně když neměl peníze na cigarety. Hádali jsme se dvakrát i třikrát týdně, dával mi facky, škrtil mě, házel po mně hrníčky. Snažil se mi rozkazovat, co mám dělat s penězi. Napadal mě vždy doma, když jsme pak bydleli na Klatovsku tak spíše venku, protože doma byl můj tatínek. Modřiny jsem maskovala makeupem,“ vypověděla družka u soudu, kde byla kvůli strachu z Miroslava K. vyslechnuta v jeho nepřítomnosti.

Vše mělo vyvrcholit tím, že ji povalil na zem, klekl ji na břicho a řekl: „Svině jedna, už potrať.“ „Škrtil mě a snažil se mě kopnout do břicha, ale to jsem bránila rukou. Pak křičel, že celou moji rodinu postřílí,“ uvedla mladá žena.

Podle státní zástupkyně týrání vyvolalo u ženy přechodnou duševní poruchu – bála se Miroslava K., což potvrdila i soudu, proto nikdy nevyhledala žádnou pomoc.

Že by ženu takto napadal, ale Miroslav K. jednoznačně popřel. „Není to pravda. Kdybych jí takto klečel na břiše, tak by asi potratila a neměli bychom dítě. Dostala dvě facky, protože se nestará o svoji dceru, jak má. Vymýšlí si,“ řekl soudu obžalovaný, se kterým se žena seznámila na seznamce a po krátké době spolu začali žít, často se stěhovali, především kvůli penězům, kterých měli stále nedostatek. Popřel, že by rozhodoval o financích.

Kamarádka: Ničeho podezřelého jsem si nevšimla

U soudu vypovídala i jejich kamarádka ze Sokolovska, která nic podezřelého nepozorovala. „Chodili k nám na návštěvu tak jednou do měsíce. Nikdy jsem neviděla, že by se Miroslav k ní nebo k dětem choval špatně. Jednou ke mně přijela s nateklýma očima s tím, že ji napadl. Ale nikdy jsem u ničeho osobně nebyla. Problém u nich byl s utrácením, kupovala si hlouposti. Radila jsem jí, aby od něj odešla, ale ona se k němu stejně vždy vrátila. Po porodu pak chodila i s mým bratrem, kterého jednou obvinila, že jí zlomil ruce, ale když jsme k ní přijeli, tak je zlomené neměla,“ řekla u soudu svědkyně.

Kamarádka z Klatovska, která zná bývalou družku Miroslava K. od malička, sdělila, že k ní chodili často na kafe, když už bydleli poblíž ní. „Ze začátku byl Míra v pohodě, ona byla mlčenlivá, takovou jsem jí neznala. Řekla mi, že ji Míra bije, že na ni vyjíždí, později mi řekla, že to tak bylo už i dříve. Když měla modřiny, tak se malovala, bylo vidět, že je tím zakrývá. Na zranění si nestěžovala. Hádali se každou druhou návštěvu. Byla jsem svědkem toho, když na ni řval, že je všechny zabije,“ sdělila žena z Klatovska.

Líčení bude pokračovat v listopadu výslechem dalších svědků. Za týrání osoby žijící ve společném obydlí hrozí Miroslavu K. až osm let vězení.