Před Vánoci vznikla petice na podporu úspěšného sportovce. Podpořily ho tisíce lidí včetně známých osobností, např. moderátorka Ester Janečková.

Letos na jaře ale reálně hrozilo, že si Křížek pobyt za mřížemi výrazně prodlouží. U Městského soudu v Praze se zpovídal z dalšího podvodu, kde byla škoda pětinásobná než v prvním případě, dosahovala 124 milionů korun. Soud se nad ním ale slitoval a za toto tunelování MSD mu neprodloužil pobyt za mřížemi ani o den. Protože tuto trestnou činnost spáchal ještě před tou, za niž byl odsouzen, Městský soud Praha zrušil předchozí rozsudek a nově uložil společný nepodmíněný trest ve výši 42 měsíců. Křížek dostal zároveň na deset let zákaz podnikání a byl mu uložen peněžitý trest ve výši 600 tisíc korun.

„K tíži obžalovaného soud přihlédl k výši škody, která byla katastrofální. Ve prospěch obžalovaného hovořila dosavadní trestní bezúhonnost, faktická role při páchání trestného činu, kdy naivně a slepě důvěřoval osobám, které to skutečně spáchaly. Byl v podstatě zneužit, ale zavinil si to tím, že naprosto nepochopitelně důvěřoval. Z úvěrových prostředků nic neměl,“ řekla Deníku soudkyně Jarmila Pavlátová a dodala, že Křížkovi polehčoval i neopatrný přístup poškozeného MSD, dále dlouhá doba uplynulá od spáchání trestného činu či velké množství podpůrných dopisů, které obžalovaného popisovaly jako člověka, jenž pomohl mnoha lidem. Přičinil se také aktivně o odčinění způsobené škody, pomohl odhalit osoby, které podvod organizovaly, je otcem dvou malých dětí, vyjádřil upřímnou lítost a prohlásil vinu.

Státní zástupce se ale proti verdiktu odvolal, a tak nyní ve věci rozhodoval Vrchní soud v Praze. Křížek nebyl líčení přítomen, soud se spojil s věznicí videohovorem. A konečný verdikt ho určitě nepotěšil, soud dal totiž za pravdu obžalobě a pobyt za mřížemi mu prodloužil o 18 měsíců. „Odvolací senát Vrchního soudu v Praze dnes ve veřejném zasedání rozsudek soudu prvního stupně částečně zrušil, a to ve výroku o trestu. Znovu soud rozhodl tak, že obžalovanému uložil společný trest odnětí svobody v trvání 5 let,“ řekla Deníku mluvčí VS Kateřina Kolářová. Doplnila, že VS dále uložil trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu či člena statutárního orgánu obchodních společností a družstev v trvání 6 let. Peněžitý trest nebyl ukládán. Rozsudek je pravomocný.