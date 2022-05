Oba Slováci se měli do domu ve Valči vloupat koncem listopadu 2015. Ukradenou sbírku starožitností pak převezli na Slovensko. Pátrání po nich nebylo snadné, karlovarská policie oznámila jejich dopadení po bezmála dvou letech, v srpnu 2017. „Mezi nejdražší ukradené obrazy patří obraz Trůnící Panna Marie a zástup svatých v hodnotě 15 až 20 milionů korun. U zlodějů jsme našli část uloupených předmětů za zhruba 20 milionu korun. Přesný odhad budeme mít zanedlouho. Zajistili jsme mnoho mincí, grafických listů, tabatěrek nebo svícnů. Všechny předměty ještě nedorazily ze Slovenska k nám,“ informoval tehdy Deník Rudolf Flaška, vedoucí karlovarského odboru obecné kriminality. Dodal, že kriminalisté na případu spolupracovali se slovenskou policií a Národní kriminální agenturou. Na Slovensku bylo u podezřelých, jimž tehdy bylo 28 a 36 let, po několika domovních prohlídkách a prozkoumání okolních prostor zajištěno mnoho z ukradených předmětů. „Při prohlídkách jsme nenašli jen historická díla, ale i velké množství zbraní a střeliva, které souviselo s další činností gangu,“ doplnil vrchní komisař Stanislav Taušek.

Obžaloba, která Róberta M. a Miroslava B. viní z krádeže věcí v hodnotě přes 11 milionů korun a dalších trestných činů a prvního z mužů i ze zpronevěry uměleckých předmětů, které slíbil poškozeným zrestaurovat, ale ponechal si je, byla ke Krajskému soudu v Plzni podána na jaře 2020, první líčení se mělo konat v září téhož roku. Ale nekonalo, stejně jako další čtyři. Důvodem byla např. pracovní neschopnost Róberta M. Na šesté líčení se konečně dostavil alespoň tento obžalovaný, druhý nepřijel.

Advokát Róberta M. odmítl, že by se jeho klient, jemuž hrozí stejně jako jeho kumpánovi až desetiletý pobyt za mřížemi, úmyslně vyhýbal soudním líčením. „Můj klient je vážně nemocný, má postcovidový syndrom. Přesto přijel, nechal se přivézt svým otcem,“ řekl obhájce. Soud se ale nakonec stejně nekonal. Protože Róbert M. neměl doručeno do vlastních rukou, ale předvolání převzala jeho partnerka, musel se obžalovaného soudní senát zeptat, zda s jednáním souhlasí. A dotyčný, ač vážil tak dlouhou cestu a navíc dle obhájce nedělá obstrukce, nesouhlasil. Nezazněla tak ani obžaloba.

První líčení tak bylo naplánováno na konec června. Od obhájců obžalovaných zazněl sice návrh, že by mohl být případ předán na Slovensko, kde by se jím zabývaly tamní soudy, ale předseda senátu Jan Hostaš vysvětlil, že se o podobný krok již krajský soud pokusil, nicméně s návrhem neuspěl. Oba Slováci tak budou muset přijet do Plzně.

