Miloslava Šeflová, vedoucí psího útulku v Klatovech, kam byla Nela převezena, se jí musela věnovat ve dne v noci, aby zvíře zachránila.

Majitelka Nely Nikola Č. zpočátku zatloukala, že jí pes patří, ale pak policistům přiznala, že je její a přiznala i to, že mu byla velmi špatnou paničkou. Téměř nepřetržitě byl zavřený v kotci, velmi často měl hlad i žízeň. „Nela nebyla dostatečně krmena, neměla ani dostatek vody, proto tak vyhubla. Neměla jsem totiž dostatek času na to, abych jí to donesla. Na procházku jsem s ní chodila jednou za tři až čtyři týdny. V kotci jsem jí vůbec neuklízela, na lékařské prohlídky vůbec nechodila,“ popsala Nikola Č. Popřela ale, že by fence omotala čumák izolepou a policisté jí to neprokázali.

Ve věci již rozhodl klatovský soud, který mladou ženu potrestal trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení. „Obviněné byl uložen trest jednoho roku, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvou let. Zároveň má na dva roky zákaz držení a chovu zvířata,“ informovala Deník klatovská okresní státní zástupkyně Jiřina Vítovcová s tím, že rozhodnutí není pravomocné. (ki)