Viněni jsou z toho, že je přesvědčilik výměně dveří. A poté jim za drahé peníze namontovali dveře, které vydávali za bezpečnostní, přitom však šlo o obyčejné, interiérové, mnohem levnější. Oba obžalovaní vinu před klatovským soudem popřeli.

Obžaloba viní Sýkoru s Prayerem z toho, že podvedli v roce 2017 celkem sedm seniorů vysokého věku, a to v Klatovech, Plané, Příbrami, Sušici, Žatci a dvakrát v Mariánských Lázních. Podle obžaloby byl postup vždy stejný. Důchodce, většinou ve věku přes 80 let, přesvědčili různými legendami o nutnosti výměny vchodových dveří u jejich bytů. Tvrdili například, že dotyčný není dostatečně chráněn před zloději. Pak namontovali dveře, které vydávali za bezpečnostní, přitom šlo ale o interiérové. V jednom případě se tak mělo stát i přes nesouhlas majitelky bytu, narozené v roce 1924. „I přes její výslovný nesouhlas do jejího bytu vstoupili, takžes ohledem na svůj věk i na to, že její nesouhlas nebyl akceptován, neviděla jiné východisko, než výměnu dveří strpět a uhradit i požadovanou cenu,“ uvedla státní zástupkyně. Celkem se měli obžalovaní obohatit o bezmála 90 tisíc korun.

OBŽALOVANÍ: ZA VŠE MŮŽE NĚKDO JINÝ

Sýkora i Prayer ale před soudem vinu popřeli. Tvrdí, že za vším stojí jistý Komarov, údajně žijící v Praze, který měl vše organizovat. Toho se ale policii najít nepodařilo.

„S Komarovem mě seznámil Prayer, pro kterého jsem montoval dveře deset až dvanáct let. S Komarovem jsme se potkali v Praze před IKEA a dohodli se. Já pro něj tehdy rok až dva pracoval. Smlouvu mi sliboval, ale nikdy nedal. Já byl jen montér, dveře mi vždy přivezl Komarov nebo Prayer. Já udělal svoji práci a dostal za ni zaplaceno na ruku od Komarova,“ řekl Sýkora s tím, že nikdy se mu nestalo, že by někdo s výměnou dveří nesouhlasil. Dodal, že se cítí nevinen.

Prayer soudu řekl, že Komarov pro něj kdysi krátce pracoval jako obchodní zástupce. „Když jsem se rozhodl s výměnou dveří skončit, seznámil jsem ho se Sýkorou a nabídl Komarovovi, že mu odprodám svoje zásoby. Na tom jsme se dohodli a já mu postupně vozil požadované dveře na různá místa. Maximálně jsem s dveřmi pomohl Sýkorovi do chodby, do žádného bytu jsem nikdy nepřišel a s lidmi v obžalobě jsem nikdy nejednal. Jsem nevinen,“ řekl plzeňský podnikatel.

Líčení bude v listopadu pokračovat výslechy svědků, oběma obžalovaným hrozí až pět let vězení.