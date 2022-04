Vše se odehrálo před pěti lety, v březnu 2017. Tehdy si dvě hlídky strážníků povšimly civilní bílé octavie parkující na místě, kde byla značka „zákaz stání“ a dodatková tabulka „zásobování 15 minut“. Auto, které tam podle snímků bylo minimálně dvacet minut, opakovaně vyfotografovaly a pak jedna ze strážnic, zřejmě netuše, že jde o služební vůz jejího šéfa, vypsala lísteček za okno a přestupek zavedla do informačního systému.

Pak už podle obžaloby začal jednat tehdejší zástupce velitele dopravní policie Čechura. Podle státního zástupce Michala Klímy sám nebo prostřednictvím jiné osoby nechal odstranit papírovou výzvu pro řidiče a poté zasáhl i do systému, který městská policie (MP) používá k evidenci případů. Tam do popisu události napsal „vozidlo MP při plnění služebních událostí – přestupek nebyl řešen“ a pak ho podle obžaloby smazal.

Vše zůstalo utajeno až do roku 2020, kdy případ někdo anonymně oznámil a rozjelo se vyšetřování, které Čechuru přivedlo až před soud.

Muž, který za tu dobu povýšil, řekl, že kauza vypadá jako vyřizování účtů v řadách MP a že se mu někdo možná chce pomstít kvůli příplatkům. Vinu jednoznačně odmítl. „Zneužití pravomoci úřední osoby jsem se nedopustil,“ prohlásil a odmítl, že by papírovou výzvu odstranil. Co se týče manipulace s přestupkem, mohl se podle něj k jeho zapnutému počítači dostat kdokoli. Upozornil také, že nejde jednoznačně říci, že vozidlo se dopustilo přestupku, i když bylo na místě vyfotografováno čtyřikrát v období od 13:11 do 13:32 hodin. Strážníci totiž po celou dobu na místě nebyli. „S tehdejším velitelem Machem jsem měl vztah čistě pracovní. O odstranění přestupku mne nežádal,“ uzavřel Čechura.

Líčení bylo odročeno na květen, kdy budou vypovídat mimo jiné strážníci, kteří přestupek dokumentovali. Čechura může být potrestán až pětiletým vězením nebo zákazem činnosti. Ve funkci zatím zůstává. „Městská policie Plzeň ctí zásadu presumpce neviny, neboť z dostupných informací nelze učinit závěr, že událost, která byla z evidence odstraněna, měla znaky přestupkového jednání,“ uvedla mluvčí strážníků Jana Pužmanová. Pokud by byl Čechura odsouzen, musel by podle zákona od MP odejít.